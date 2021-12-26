Omicron来势汹汹 印度将让15岁以上者打疫苗

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（法新社新德里25日电） Omicron变异病毒株来势汹汹，印度总理莫迪今天宣布，明年1月起，将让15岁（含）以上青少年接种COVID-19疫苗。 具高传染力的COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron变异病毒株已立足印度，该国卫生部对Omicron扩散感到忧心。 莫迪（Narendra Modi）说：「Omicron现在是个值得探讨的问题。」 他在对全国人民发表谈话时说：「看到全球（疫情）的发展，并检视我们过去11个月疫苗施打情形，我们的科学家今天做出关键的决定。」 他进一步说，现在是该「小心谨慎」的时候了；他并宣布，自明年1月3日起，15岁（含）以上者皆可接种疫苗。 莫迪并说，医护及第一线工作人员、还有60岁以上与有慢性病的公民，将可在1周后开始接种「预防性剂量」（追加剂）。 印度今年1月开始让民众接种疫苗，但开始的时间太晚，且问题重重。不过，5月曝露出该国医护基础建设不佳的毁灭性第2波疫情爆发后，疫苗施打的速度加快了。 在那之后，印度政府施打超过14.1亿剂的疫苗，其中大部分是国产疫苗。 莫迪说：「我们很早就知道疫苗的重要性，因此已经让超过61%的成年人打了两剂疫苗，至少打过1剂疫苗的比例更达90%。」 印度染疫后病逝的总人数达48万，仅次于美国、巴西，是死亡人数第3高的国家。 但印度各地普遍有低报的情况，部分研究估计，印度实际染疫病殁的人数，可能是目前公布数字的10倍。