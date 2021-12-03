Omicron来袭南非新增确诊增 大多为轻症

（法新社约翰尼斯堡2日电） 专家今天说，COVID-19新变异株Omicron导致南非染疫病例激增，但住院人数相对较少，患者目前仅通报轻微的症状。

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南非今天通报新增1万1535起COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例，主要是出现在疫情中心豪登省（Gauteng），即最大城约翰尼斯堡与首都普勒托利亚（Pretoria）所在省分。

南非科学家才在一周前警告全球，侦测到新的变异株Omicron，现在COVID-19确诊病例已增至5倍，其中3/4新增病例是感染Omicron，但目前染疫死亡与住院人数增加速度相对较慢。

专家警告，对于Omicron还有很多地方需要了解，但赞扬接种疫苗有助防范更多重症病例。.领导南非豪登省COVID-19谘询委员会的卡旺加（Mary Kawonga）博士说：「COVID-19住院人数增加，但还不到我们在前几波疫情看到的程度。」

卡旺加在记者会上说：「住院率上升的幅度比确诊病例低许多，也比第3波疫情时低许多。」

卡旺加指出，部分是因为许多感染患者都很年轻，而疫情期间年轻人通常出现的是轻症。

© 2021 AFP