Omicron来袭 英格兰耶诞节忙摧打疫苗

（法新社伦敦25日电） 在Omicron变异株病例飙升的情况下，英格兰卫生当局今天耶诞节仍不得闲，忙着推动COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗接种计画，希望尽可能地为更多人施打。 法新社记者现场报导，国民保健署（National Health Service）人员头戴耶诞老人帽，在伦敦雷德布里奇（Redbridge）迎接排队民众并帮忙接种疫苗。接种站外贴着「耶诞快乐」字样以及欢庆耶诞的图片，有张图画中，一个小精灵正在帮另一个小精灵打疫苗。

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雷德布里奇议员桑托斯（Mark Santos）表示：「国民保健署和地方政府的人很感心…他们愿意牺牲自己的时间，耶诞节还来帮我们社区的人接种。」 「这是真正的社区精神。」 雷德布里奇居民库尔希德（Saif Kurshid）也来排队等着接种，他说，「真让人难以想像、无法理解，我们竟然会这样过耶诞节，甚至还这样过了一年」。

英格兰国民保健署推文感谢牺牲耶诞节假期来帮忙的人员：「从疫苗接种员到志工，警卫到医护，助产士到心理健康从业人员，还有其他必要服务工作者，谢谢在假期间工作的您们大家！」 英国卫生大臣贾维德（Sajid Javid）敦促英国人「今年把加强针列为耶诞节计画的一环」。

迄今英国接种了超过3000万剂「加强针」，也就是第3剂疫苗，但贾维德说，「我们需要更进一步」。

平安夜（12月24日）这天，英国单日确诊12万2186例，137人染疫病逝。

© 2021 AFP