Omicron疑虑、中国科技股陷利空 亚股走势分歧

（法新社香港6日电） 美国就业报告令人失望、中国科技类股和地产业巨擘恒大陷入困境，加上COVID-19（2019冠状病毒疾病）的Omicron变异株投下不确定性，亚洲股市今天收盘走势分歧。

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Omicron变异株已在全球各地现迹，但尚未传出任何死亡病例。各国政府持续争相厘清Omicron传染力多高，及现有疫苗对抗这支变异株的效力多强。

尽管美国首席防疫顾问佛奇（Anthony Fauci）昨天表示，Omicron严重性的相关初步数据「略微振奋人心」。但由于多国政府恢复了许多人原本冀望已成过往的限制措施，投资人担忧全球经济复苏恐因此受阻。

香港摩根大通私人银行（JP Morgan Private Bank）亚洲投资策略部主管吴安澜（Alexander Wolf）指出：「任何旅行相关及经济重启的复苏时程，可能因为Omicron而进一步往后延。经济重启若维持这种『走走停停』的方式，可能导致近期成长力道减弱。」

美国3日公布的就业报告令人大失所望，全球最大经济体11月仅增加21万就业人口，连专家预期的一半都不到。美国股市收盘应声下挫，拖累亚股今天表现。

除了变异病毒株疑虑，有迹象显示，美国利率政策立场即将转向鹰派，增添市场利空。

香港股市今天收盘下挫1.76%，卖压来自中国叫车服务平台滴滴出行将自美股下市，以及中国电子商务巨擘阿里巴巴在违反中国反托拉斯规定而遭重罚后，今天宣布高层改组，早盘股价一度大跌8.3%，恒生科技指数午盘也应声重挫逾3%

另一方面，中国地产开发商恒大预警，现有流动性情况「不保证集团将有充分资金继续履行财务义务」，恒大在香港股价今天应声大跌近20%。种种利空拉低港股大盘走势，上海股市也受波及收低0.50%。

滴滴将从美股下市，也打击到持有相当比例滴滴股份的日本电信与投资巨擘软体银行（Softbank）。加上其他监管相关坏消息打击，软银今天股价大跌近9%。

东京股市收跌0.36%，台北、威灵顿和孟买股市同样收黑。但雪梨、首尔、新加坡、吉隆坡和马尼拉股市则收高。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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