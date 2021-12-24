Omicron疫情比Delta还严重 美国人耶诞照旅行

（法新社华盛顿24日电） 美国目前COVID-19单日新增感染已超过今夏Delta变种时的峰值，但数以百万计民众仍准备长途旅行过耶诞，恐推升染疫人数。

广告 继续浏览后续

迹象显示，美国国内旅行并未因筛检障碍而受太大影响。据美国航空（American Airlines）统计，本月19日至明年1月1日期间，每天运营5000趟航班，相当于2019年疫情爆发前业务的86%。

美国汽车协会（AAA）估计，本月23日至明年1月2日期间，将有多达1.09亿人次开车上路、搭机，比2020年高出34%。

美国早已不堪负荷的医疗系统与医护，因更具传染力及抗药性的Omicron疫情而濒临崩溃，预期耶诞假期将进一步推升感染人数。

美国某些地方90%以上的新增确诊都是Omicron。根据疫情追踪网站Covid Act Now显示，7天平均每日新增感染人数为17万1000人，超过9月的Delta疫情高峰，许多地区的加护病房占床率已超过90%。

拜登故乡德拉瓦州州长卡尼（John Carney）在简报中说：「今年此时的住院人数已高于去年同期。」他同时宣布所有非紧急手术一律延后。

麻州健康与医院联盟（Massachusetts Health and Hospital Association）执行长华尔希（Steve Walsh）告诉当地媒体，罗德岛州和麻州的医护因身心俱疲，爆出走潮。（译者：陈怡君）

© 2021 AFP