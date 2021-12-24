Omicron疫情超越Delta 美国筛检量能大不足

（法新社华盛顿24日电） 美国目前COVID-19单日新增感染已超过今夏Delta变种时的峰值，面临筛检量能严重不足的困境。

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耶诞期间的筛检量能不足，像是大城市的药局预约已满、联邦筛检站人满为患、居家筛检试剂根本买不到等，都加剧美国防疫问题。

美国总统拜登本周承诺，从明年1月起将增设筛检站，同时免费提供民众5亿套居家筛检试剂。拜登在竞选期间痛批川普防疫不力，如今在对抗疫情上也重重跌了一跤。

在纽约市特拉维斯公园（Travers Park）新设立的联邦筛检站，大排长龙的民众身穿厚重衣物以抵御刺骨低温。住皇后区的菲利克斯（Maria Felix）在等待结果时说：「原本要和家人见面，但我可能确诊了，应该会作罢。」

政府工作人员同时也在街头分发居家筛检试剂，但在拥有840万人口的纽约市，5个行政区仅分别预留2000份，预期筛检试剂在未来一段时间将持续短缺。

纽约居民安蒂加（Jocelyn Antigua) 想在与年迈父母见面前确定自己是否染疫，「令人遗憾的是，只有2000份筛检试剂可用」。（译者：陈怡君）

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