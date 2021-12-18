Omicron病例激增 加拿大启动相关防疫措施

（法新社渥太华17日电） 感染Omicron变异病毒株的COVID-19患者可能很快会遍及加拿大各医院，该国今天取消非洲10国的入境禁令，但将再启动相关防疫措施。

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加拿大的COVID-19（2019冠状病毒疾病）病例快速增加。随着Omicron逐渐取代Delta成为主流变异株，加国10个省中有数省通报的确诊数都大幅提升。

杜鲁道（Justin Trudeau）推文说：「我知道国内某些地方的（确诊）数字创纪录，但我也知道我们可以度过这关。」他还敦促加拿大人接种疫苗，落实戴口罩、保持社交距离等措施。

加拿大卫生部长杜克罗（Jean-Yves Duclos）稍早敦促各省采取更多公卫措施，并称加拿大将再次要求到别的国家旅行的人回到加拿大时，须持有72小时内筛检呈阴性证明。旅游业者表示，这样的措施做起来很繁杂，也有碍旅游业务。

加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）表示，若Omicron真的成为主流变异株，「病例数暴增恐会在很短的时间内压垮医疗体系」。

杜克罗也表示，加拿大将取消上个月禁止来自非洲10个国家旅客入境的禁令，并重申政府建议民众避免跨国旅行。

批评者表示，由于Omicron变异株快速蔓延，禁止最近到过南非、奈及利亚、埃及和其他7国的人入境，实在毫无道理。

杜克罗说：「虽然我们知道这种禁令有些争议，但我们认为，这在当时是必要措施，以助减缓Omicron进到加拿大，并为我们争取到一些（因应）时间。」

英国也以Omicron已在社区传播为由，在14日宣布解除类似的禁令。

加拿大安大略省（Ontario）和魁北克省（Quebec）本周都恢复限制公开集会。这两省人口合计占全国约60%。

在本周宣布的第2波限制措施中，安大略省今天表示，自19日起，餐厅、健身房、购物中心等室内公共场所容留人数50%。

安大略省也限制室内非正式社交聚会上限10人，室外则订为25人。

安大略省首席医疗官摩尔（Kieran Moore）说：「我知道这不是我们任何人想面临的情况，尤其现在正是耶诞季，但显然Omicron是不放假的。」

© 2021 AFP