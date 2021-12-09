Omicron病例激增 英格兰收紧防疫限制措施

（法新社伦敦8日电） 由于COVID-19（2019冠状病毒疾病）变异病株Omicron病例激增，英国首相强生（Boris Johnson）今天宣布收紧英格兰地区防疫限制措施，包括推出居家办公指引和强制疫苗护照。

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强生在简报中表示，Omicron病例每2至3天呈倍数成长，「住院人数恐大幅增长」。

作为一系列新措施的一环，政府将恢复建议英格兰民众居家办公。

强生说：「从周一（13日）起，如果可以就应居家办公，非得去上班才去。」

强生也表示，体育馆等超过万人出席的任何场地也将要求出示疫苗护照。15日将有4场英格兰足球超级联赛（Premier League）赛事登场。

民众届时须出示已接种2剂疫苗的证明，或提出抗原筛检结果呈阴性的证明。

强生说，政府也将制定法律要求，规定须在多数公共室内场合戴口罩，包括戏院和电影院等。在英格兰，已有法律明文规定民众搭乘大众运输工具和在商店内必须戴口罩。

强生强调民众接种疫苗及现已提供的疫苗加强针的重要性。目前英国已有近2100万人接种加强针。

他说：「现在我们每个人所能做最重要的事情，就是挽袖打针，关键是轮到自己时去接种加强针。」（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

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