Omicron病株首张图像出炉 突变数量远多于Delta

（法新社罗马28日电） 义大利一间素负盛名的医院公布COVID-19（2019冠状病毒疾病）新变异株Omicron首张「图像」，显示这种最早在南非发现的病毒株，突变数量远比Delta变异株还要多。

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研究团队今天透过声明表示，在这张看似地图的3D「图像」中，「我们可以清楚看见Omicron变异株的突变数量远比Delta变异株还要多，尤其集中在与人类细胞互动的蛋白质中的一个区块」。

研究人员表示：「这不尽然意味着这些变异就会更危险，而是这种病毒藉由产生另一种变异来进一步适应人类。」

研究人员还说：「其他研究将告诉我们，这种适应是否为不好不坏、较不危险或较危险。」

米兰大学临床微生物学教授、罗马耶稣圣婴医院（Bambino Gesu）研究人员阿特里（Claudia Alteri）指出，研究团队聚焦在「棘蛋白3D结构」突变的研究上。

这张图像是透过「研究科学界所获得这种新变异株的序列」产生，而来源主要是「波札那、南非和香港」。

阿特里说：「这张代表所有变异测绘的图像仅描绘出Omicron的突变，但并未界定其作用。」

她补充表示：「现在要紧的是要藉由实验室试验，来界定这些突变组合是否会影响传染力或疫苗效力等。」（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

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