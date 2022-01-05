Omicron肆虐 美单日新增病例创新高

（法新社巴黎4日电） 美国COVID-19单日新增病例昨天创下破全球纪录的108万211例，由于周末延迟统计的关系，美国周一的数据通常会较高，加上周末连续3天新年假期影响，数字可能会进一步扩大。

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约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）指出，美国7天滚动平均病例数昨晚来到每天48万6000例，专家认为这是较为可靠的参考指标。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）高度变异的Omicron是迄今最具传染力的病毒株，去年接近尾声时占全美病例约59%。

Omicron造成的死亡和住院率在全球各地都较低，推升这种病毒可能进化成相对温和的季节性疾病的希望，不过世卫欧洲分部今天发出不祥警告，表示染疫率激增反而可能带来反效果。

世卫高级紧急事务官史摩伍德（Catherine Smallwood）接受法新社访问时指出：「Omicron散布愈多，传染就愈多，复制也愈多，更可能产生新变异株。现在，Omicron是致命的，它会导致死亡…或许严重性稍低于Delta，但谁知道接下来可能会出现怎样的变异株。」

© 2022 AFP