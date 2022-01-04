Omicron蔓延感染率升 荷兰学校下周仍如期开学

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（法新社海牙3日电） Omicron变异株肆虐，荷兰COVID-19感染率攀升，但荷兰政府今天仍宣布，在放完比往年还长的耶诞假期后，学校将如期在下周恢复上课。