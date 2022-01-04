Omicron蔓延感染率升 荷兰学校下周仍如期开学
发表时间： 更改时间：
（法新社海牙3日电） Omicron变异株肆虐，荷兰COVID-19感染率攀升，但荷兰政府今天仍宣布，在放完比往年还长的耶诞假期后，学校将如期在下周恢复上课。
广告
为了遏阻高传染力的Omicron蔓延，荷兰上个月19日实施欧洲数一数二严格的防疫措施，命令学校停止上课3周，并关闭所有非必要商店、文化与娱乐场所直到这个月14日。
荷兰教育部引述疫情管控团队说法表示：「重新开放是负责任的行为。」
荷兰教育部又说，中小学将在1月10日恢复上课，但高等教育机构仅能开设线上课程，「原因是这个年龄层的感染病例攀升」。
荷兰政府下周将再度评估疫情，届时17岁以下青少年可再度获准在户外运动到晚间8时。
荷兰国家公共卫生研究院（Dutch National Institute for Public Health）今天表示，COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例攀升，主要是因为更具传染性的Omicron变异株现在成为主流。
荷兰国家公共卫生研究院表示，荷兰今天约有1万4623人验出阳性，而前一周的确诊人数是1万1440人，平均感染率连6天攀升。
© 2022 AFP