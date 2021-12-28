Omicron蔓延 丹麦冰岛双创COVID单日确诊新高

（法新社哥本哈根27日电） 快速蔓延的COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron变异株，让欧洲成为确诊与死亡的全球热点；丹麦成为全世界染疫率最高的国家，每10万人中有1612人确诊。

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Omicron出现前，丹麦与另一个北欧国家冰岛的COVID感染率皆位居欧洲国家最低之列，如今两国单日确诊却创下新高。

据法新社汇整统计与官方资料来源，欧洲过去7天的确诊病例数及病亡人数来到最高纪录。且过去7天全球染疫率最高的5个国家，全是欧洲国家。

其中，丹麦单日染疫人数首度超过1万5000例。根据卫生部通报，过去24小时的COVID-19确诊病例有1万6164例。

人口580万的丹麦已是全世界染疫率最高的国家，每10万人中有1612人确诊。虽然住院人数攀升，但仍维持在今年1月疫情以下的水准，过去24小时仅有7例不治，这多归因于接种疫苗的防护力。

而早期研究也显示，Omicron引发重症情况，比Delta等早前变异株来得少。

Omicron成为主要流行病毒株之际，丹麦于本月中旬关闭了文化景点，并限制酒吧与餐厅的营业时间，以对抗最新一波疫情。

另外，冰岛通报过去24小时确诊672例，而冰岛直到本月中旬，单日新增病例从未超过200例；去年秋季一波疫情中，冰岛单日新增确诊人数也从未超过100例。

在邻国挪威，Omicron也成为首都奥斯陆（Oslo）的主要流行病毒株。（译者：纪锦玲）

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