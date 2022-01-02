Omicron迅速蔓延 法6岁以上搭大众交通工具得戴口罩

（法新社巴黎1日电） 法国为防堵COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron变异病毒株，有一系列防疫措施，最新的一环是规定6岁以上儿童搭乘大众交通工具时将必须戴上口罩。

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过去的规范要求11岁以上儿童在搭乘大众交通工具时佩戴口罩，但有鉴于Omicron变异病毒株迅速蔓延，巴黎当局升高防疫力道。

1月3日起，法国6岁以上儿童在国内搭乘所有交通工具时都必须戴上口罩。另外，同样自3日起，所有交通工具上都将不得提供食物或饮料，并持续3周时间。

法国总理卡斯特克斯（Jean Castex）是在上个月27日下令禁止交通工具提供食物、饮料。

法国国营铁路公司（Societe Nationale des Chemins de Fer Francais, SNCF）发言人表示，最新的禁令意味着乘客完全不能拿下口罩，包括不能摘口罩饮食，但跨国移动的列车大力士（Thalys）、欧洲之星（Eurostar）不在此限。

针对最新禁令，法国国铁表示，1月3日到23日期间，法国高速列车（TGV）和跨城市间的列车将暂停餐车服务。

最近几天，法国COVID-19的单日新增病例屡创新高，2021年最后一天新增23万2200人确诊，创下疫情爆发以来的新高单日纪录。

尽管如此，法国政府目前仍试着避免采取命令餐厅、酒吧暂停营业的防疫措施，而是多鼓励民众施打疫苗追加剂。

© 2022 AFP