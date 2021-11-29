Omicron风声鹤唳亚股续挫 然油价反弹

（法新社香港29日电） 亚洲股市继上周传出COVID-19变异病毒株Omicron相关消息引发抛售潮后，今天收盘再度挫低。不过，随着投资人持续评估变异株对全球经济复苏的威胁程度，油价出现强劲反弹。

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非洲南部发现高度突变的COVID-19（2019冠状病毒疾病）变异病毒株Omicron，有人担忧它有办法躲过疫苗防治，迫使数个国家已禁止往来非洲南部航班，并采取新的围堵措施。

先前由于通货膨胀显着升温，加上各国中央银行为防物价失控而开始退出超宽松货币政策，投资人情绪已忐忑不安；如今又发生Omicron相关危机，交易场上焦虑感更浓。

澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师卡崔尔（Rodrigo Catril）指出：「Omicron的不确定性促使人们重新评估全球经济展望。新一波疫情可能见到感染或死亡病例增加，也可能不会。在我们有更多讯息前，市场很可能维持紧张。」

有2名南非卫生专家表示，Omicron的感染症状目前看来温和，消息令一些交易商减轻焦虑。不过，世界卫生组织（WHO）仍强烈建议抱持谨慎。

西德州中级原油（WTI）和布伦特（Brent）原油价格26日分别大跌13.1%和11.5%后，今天双双出现亮丽涨势。其中西德州油价一度涨逾5%，稍晚涨幅收敛；布伦特油价则反弹达4%。

不过，亚洲股市今天追随美国股市3大指数26日收盘下挫逾2%的跌势。其中东京股市收低1.6%，因日本政府逆转几周前才放宽的严格入境规定，宣布恢复禁止所有新申请的外籍旅客入境，引发航空公司股价重挫。

香港股市收跌1%。由于中国警方26日宣布逮捕澳门博弈仲介大亨周焯华，称对方供认经营非法赌博活动，引发在港股挂牌的澳门赌场类股重挫。其中美高梅中国大跌逾10%，银河娱乐、永利澳门、新濠博亚、澳门博彩和金沙中国都挫低。

雪梨、首尔、新加坡、台北、威灵顿、曼谷和马尼拉股市也全数收黑。但上海股市收平，雅加达和孟买股市则收高。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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