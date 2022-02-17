Omicron高峰期已过 德国将分3阶段解除防疫限制

（法新社法兰克福16日电） 德国总理萧兹今天在与地方领导人会谈后表示，国内感染率持续下降，显示COVID-19变异株Omicron感染高峰期已过，德国将开始解除大多数的防疫限制。

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这项三阶段计画将使德国在3月20日迎来媒体所称的「自由日」，其中包括允许未接种疫苗者进入商店购物和到餐厅用餐。

萧兹（Olaf Scholz）对记者说：「经过两年后，一切将再次变得更好，这是我们应得到的。目前看起来，这样的情况似乎正在发生。」

但他敦促人民保持谨慎，还说他们必须继续戴口罩。萧兹说：「疫情还没结束」。

自COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发、颠覆人们日常生活，如今已过了两年，而德国是最新一个试图重回正轨的欧洲国家。

在第一阶段，德国将立即取消对接种过疫苗或染疫康复者设下的私人聚会上限10人规定。有关未接种疫苗者只能与自家成员以及最多两个非家庭成员见面的规定，将再维持一个月。

非必要性的商家将再次向所有人开放，毋须检查顾客是否接种过疫苗。民众仍须戴口罩，建议使用FFP2高防护口罩。

第二阶段则由3月4日开始，餐厅和饭店获允接待未接种疫苗的顾客，但他们必须出示近期筛检阴性证明，落实只允许接种过疫苗者、染疫康复者或病毒检测呈阴性人员进入的3G规定。

夜店也将重新开放，但不允许未接种疫苗者进入，接种过疫苗者和染疫康复者都须接种追加剂或出示筛检阴性证明，也就是所谓的2G+规定。

在2G+规定下，获允参加包括体育比赛在内等大型活动的人数将增加。

到了最后阶段，其余针对社会、文化和经济生活的深度限制将在3月20日前逐步取消，包括撤除要求员工尽可能居家工作的政策。

在那之后，欧洲最大经济体德国将仰赖「基本保护措施」抗疫，萧兹和地方领导人同意，「尤其是在室内公共场所及搭乘大众交通工具必须佩戴医疗口罩」，并维持社交距离。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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