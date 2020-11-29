OPEC+将召开视讯会议 可能延长既有减产规模

广告 继续浏览后续

（法新社维也纳29日电） 石油输出国家组织和俄罗斯等产油国联盟（OPEC+）30日和1日将召开视讯会议，预料将就延长现有减产规模做出最后决定。目前2019冠状病毒疾病疫情仍持续冲击全球石油需求。

产油国今年为因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情导致的需求大跌，被迫大量减产。石油产业至盼挥别灾难性的一年。

OPEC+也希望避免重蹈4月油价崩跌的覆辙。

根据4月达成的协议，目前每天减产770万桶的规模，原定自2021年1月起放宽为每天减产580万桶。但多数观察家预期现有规模将延长实施3至6个月。

近几周OPEC+要角已暗示，尽管多家药厂传出疫苗研发有进展的正面消息，仍不排除延长既有减产规模。

英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）、美国辉瑞大药厂（Pfizer）／德国BioNTech、美国莫德纳生物技术公司（Moderna）的候选疫苗，近几周都公布激励人心的试验结果，为石油需求提供一线生机。

不过疫苗带来的影响较为长期，OPEC及伙伴国则聚焦支持2021年第一季、可能还有第2季的油价。

© 2020 AFP