OPEC+联盟将开视讯会议讨论2月产量 盼续增产

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（法新社伦敦4日电） 石油输出国家组织（OPEC）的成员国及伙伴今天将召开视讯会议，以敲定2月份的石油产量，这些产油国希望继续增产。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情去年重创原油市场后，石油输出国家组织和俄罗斯等产油国联盟（OPEC+）召开这项部长级会议。

尽管去年年底油价略微回升，但是沙乌地阿拉伯领衔的13个OPEC会员国，以及俄罗斯为首的10个产油盟国，仍因市场的剧烈震荡而蒙受损失。

去年11月30日至12月3日召开上次视讯峰会时，OPEC+成员国同意今年元月每天产量提高50万桶，也同意每月初会商以决定下个月的产量调整。

OPEC秘书长巴尔金都（Mohammad Barkindo）3日表示，这项协议「为在未来数月逐步恢复每天多供应市场2百万桶原油创造条件」。

目前各国政府纷纷展开施打疫苗抗疫的方案，不过仍难以预料市场需求的变化。

尽管石油输出国家组织和俄罗斯等产油国联盟举足轻重，但是非OPEC+国家对于原油市场的影响力不容小觑，主要是每天仍生产1100万桶原油的美国。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP