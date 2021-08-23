PayPal英国推加密币服务

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（法新社伦敦23日电） 美国支付平台PayPal 今天表示，本周将首次开始允许英国用户透过PayPal购买、持有和出售加密货币。

今年稍早美国多家支付龙头采取类似举措后，PayPal现在也加入数位货币的火热趋势。

PayPal表示，英国顾客将可在PayPal的App与网站选择比特币、以太坊（Ethereum）以太币（Ether）、莱特币（Litecoin）、比特币现金（Bitcoin Cash）4种加密货币，平台将增加新的加密货币标签，即时显示货币价格，新服务预计本周开始，下几周内就可以提供给所有符合资格的顾客。

PayPal副总裁兼区块链、加密货币和数位货币部门总经理达彭特（Jose Fernandez da Ponte）表示：「疫情加速了数位变革以及生活所有层面的创新，像是货币的数位化、更多消费者采用数位金融服务等等。」

他说，PayPal希望这项新服务「能有助英国民众探索加密货币」，「我们致力持续与英国与世界各地的主管机关密切合作、提供支援，要对形塑数位货币在全球金融和商业未来扮演的角色，做出有意义的贡献。」

© 2021 AFP