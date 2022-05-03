Politico：美最高法院拟推翻保障堕胎权裁定

（法新社华盛顿2日电） 美国媒体Politico独家报导，根据一项外泄的多数意见草案，美国最高法院有意推翻过去对堕胎权的相关裁定，这将导致宪法对堕胎权近50年的保障荡然无存。

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Politico取得的这份草案是由大法官阿利托（Samuel Alito）撰写，已在最高法院内部流传。

美国最高法院1973年在「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）做出保障堕胎权的裁定，但这份98页的多数意见草案称此决定「从一开始就大错特错」。

Politico在官网公布这份标注为「法院意见」的草案，阿利托在文件中写道：「我们认为必须否决罗与凯西两案的裁定。是时候依循宪法，把堕胎权议题还给民选代表来处理。」

在「罗诉韦德案」中，最高法院裁定女性堕胎权受宪法保障。1992年，最高法院又在「计划生育协会诉凯西案」（Planned Parenthood v. Casey）中，保障女性在胎儿可于子宫外存活之前的堕胎权，即大约孕期22周到24周。

阿利托写道：「我们不得不做出结论，堕胎权并非深植于我国历史和传统之中。」

Politico引述知情人士的说法报导，除了草拟第一版多数意见的阿利托之外，还有4名保守派大法官投下赞成票，分别是汤玛斯（Clarence Thomas）、戈苏奇（Neil Gorsuch）、卡瓦诺（Brett Kavanaugh）和巴瑞特（Amy Coney Barrett）。

根据报导，另外3名自由派大法官正在处理异议；至于首席大法官罗伯兹（John Roberts）的投票意向，目前还不清楚。

Politico强调，这份文件还只是草案，大法官们有时也会在做出最终裁定之前改变投票意向。

© 2022 AFP