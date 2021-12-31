Santander英国分行耶诞送错礼 额外多付逾48亿元

（法新社伦敦30日电） 西班牙国际银行集团（Santander）旗下英国分行，今天试图追回耶诞节当天因作业错误而多支付的1.3亿英镑（约新台币48.75亿元）。

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这家银行在传给法新社的声明指出，约2000个公司和商业帐户持有人共7万5000笔款项，因「技术性问题」，重复支付给他们的收款人。这项声明证实了「泰晤士报」（The Times）之前的报导。

这家银行表示，这些重复支付发生在耶诞节早上，支付资金来自银行本身储备，意谓着没有客户的帐户资金流失。

这家银行表示，「未来几天将努力与英国各地银行交涉」，以追回这些重复支付的钱。这些钱可能包括薪资和供应商款项。

「泰晤士报」先前报导，这些重复支付的钱已进入为数众多英国银行的帐户，西班牙国际银行集团现正要求收回这些钱。

1家银行告诉媒体，它不太愿意交回这些钱，因为若帐户持有人已花掉这笔意外之财，银行将因此透支。

西班牙国际银行集团英国分行指出，由于排程问题导致这次错误，「我们快速发现（问题）并修正」。

这家银行拥有1400万个帐户持有人，今年前3季净获利超过10亿英镑。

© 2021 AFP