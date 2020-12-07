SIPRI报告：美国2019称霸军火市场

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（法新社斯德哥尔摩7日电） 斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）今天公布的报告显示，美国企业2019年称霸全球军火市场。

根据SIPRI报告，美国军火业去年在全球25大制造商的销售占61%；中国约16%居次。

全球25大制造商军售金额总计3610亿美元（约新台币10兆2975亿元），年增8.5%，约是联合国维和任务年度预算50倍。

全球前10大军火商中6家是美企，中企3家；英国航太系统公司（BAE Systems）排名第7。

前5名由美国公司包办，包括洛克希德马丁（Lockheed Martin）、波音（Boeing）、诺斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）、雷神（Raytheon）和通用动力（General Dynamics）。

中国航空工业集团有限公司（AVIC）第6名；中国电子科技集团公司（CETC）第8名；中国北方工业集团公司（NORINCO）第9名。

美国L3Harris Technologies公司刚晋身25大军火商就爬到第10名。

SIPRI资深研究员田南（Nan Tian,音译）表示，中国企业军火销售业绩提升，「反映出中国军火企业受惠于解放军的军事现代化计画」。

SIPRI军火与军费计画主任贝罗-苏杜欧（Lucie Beraud-Sudreau）指出，欧洲略呈分散，如果把欧洲企业结合起来，规模就不逊美国和中国制造商。西欧6大军火企业合计的销售业绩可占到18%。

欧洲集团空中巴士（Airbus）和法国泰雷斯（Thales）分别排名第13和第14名，但业务均遍及全球24 国，是两家最国际化的企业，领先美国的波音。

© 2020 AFP