SpaceX卫星逼近天宫太空站 中国网民痛批马斯克

（法新社北京28日电） 中媒昨报导，SpaceX卫星今年2度逼近中国太空站，疑是美方对中国技术的「试探」。报导公开后，SpaceX兼特斯拉执行长马斯克遭到中国网民痛批，不少人也扬言要抵制特斯拉。

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中国官媒「环球时报」引述北京本月提交给联合国的一份文件报导，中国天宫太空站分别在今年7月1日和10月21日，2度与美国的太空探索科技公司（SpaceX）旗下星链（Starlink）卫星群发生「近距离接近事件」，并因此被迫采取「预防性碰撞规避控制」措施。

中方宣称，星链的1095卫星原本在平均高度约555公里轨道稳定运行，但到了今年5月16日至6月24日间，持续降至平均高度382公里轨道后继续运行，并于7月1日与中国太空站发生近距离接近。

10月21日，又发生星链的2305卫星与天宫太空站接近事件。北京表示，这次事件由于「机动策略未知且无法评估轨道误差」，为确保在轨道上的中国太空人安全，太空站再次采取紧急避碰措施。

中国努力成为太空强国，继成功发射探测器登陆火星和月球后，天宫太空站是最新成果。它的核心舱已于今年4月进入轨道，预计2022年即可完全竣工。

法新社报导，SpaceX卫星逼近中国太空站的消息经报导后，大批中国网民痛批马斯克（Elon Musk）和他旗下电动车大厂特斯拉（Tesla）等企业，其中一个主题标签甚至吸引多达8700万次点阅。

一位网民写道：「中国人拼命买特斯拉，贡献大笔资金让马斯克发射星链，然后他就（几乎）撞上中国太空站，这太讽刺了！。」

另一位网民则喊出「准备抵制特斯拉」，呼应每当在中国有外国品牌被认为行为抵触北京主张的国家利益时，当地民众往往会出现的反应。

还有中国网民推测，若是中国卫星快撞到美国太空站，华府一定会对北京实施制裁，因此「何不以其人之道还治其人之身」？

哈佛史密森尼天体物理中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）专家麦道威（Jonathan McDowell）则指出，随着越来越多物体挤进近地轨道，并为了降低碰撞风险而被迫调整航道，避碰操作已变得日益频繁。

麦道威告诉法新社：「自从星链开始部署后，我们真的发现（物体）近距离交错的次数明显增加。」他还补充，任何相撞都很可能「完全毁坏」太空站，并使站内所有人丧命。

马斯克虽在中国备受推崇，但特斯拉今年在当地因传出一系列车祸、丑闻和资料储存问题，而形象受损。

尽管如此，特斯拉在中国仍相当受欢迎，每月销量达数万辆，约占其全球销量的1/4。特斯拉还在上海设立了中国罕见的全独资工厂。

© 2021 AFP