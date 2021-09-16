SpaceX历史性发射 送平民上太空

广告 继续浏览后续

（法新社佛州甘乃迪太空中心15日电） 美国太空探索科技公司（SpaceX）首批太空旅客今天出发展开为期3天的旅程，这是一支全由平民组成的团队，为太空旅游业写下历史。

SpaceX推特发文可见4名组员就定位，向镜头挥手致意。

电商公司Shift4 Payments美籍创办人兼执行长艾萨克曼（Jared Isaacman）带领3名太空菜鸟从佛罗里达州卡纳维尔角（Cape Canaveral）升空，进行为期3天的旅程，最后再溅落于佛州外海。

38岁科技大亨艾萨克曼投入了为数不明、但可能相当可观的钜资给同为亿万富翁的SpaceX老板马斯克（Elon Musk），以让自己和3名特地挑选的旅伴搭乘SpaceX「乘龙」（Crew Dragon）太空船「坚韧号」（Resilience）进入地球轨道。

「坚韧号」将搭乘马斯克其中一枚可重复使用的猎鹰9号（Falcon 9）火箭升空，预定在今天晚间8时2分（台北时间16日上午8时2分）开始的5小时指定时间内发射。

4名组员将以时速2万7360公里、或相当于音速的22倍速度，每90分钟绕行地球一圈，目标高度为575公里，超越国际太空站甚至哈伯太空望远镜（Hubble Space Telescope）的绕行轨道。

这项名为Inspiration4的任务是由艾萨克曼构思，主要是想提升外界对顶尖儿童癌症中心圣朱德儿童研究医院（St. Jude Children's Research Hospital）的认识和支持。

这趟太空之旅成员除了艾萨克曼外，其余3人分别为51岁地球科学家普罗克特（Sian Proctor）、29岁「医疗长」阿索诺（Hayley Arceneaux），以及42岁任务「专家」森布罗斯基（Chris Sembroski）。

阿索诺曾罹患骨癌，现为圣朱德儿童研究医院医师助理，而森布罗斯基则是美国空军退役、现为航太数据工程师。普罗克特则将成为第一位非裔美国女性太空飞行员。

© 2021 AFP