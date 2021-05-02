SpaceX太空船夜间顺利降落佛州外海

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（法新社华盛顿2日电） 载着4名太空人返回地球的太空探索科技公司（SpaceX）天龙（Crew Dragon）太空舱今天凌晨降落在美国佛州外海。这是美国国家航空暨太空总署50多年来第一次夜间海上降落。

美国国家航空暨太空总署（NASA）表示，这群太空人在国际太空站（ISS）进行近6个月任务后返回地球，据报他们感觉状况良好。

NASA的WB-57高空研究飞机传回的夜视影像显示，太空舱离开ISS后经过6小时半的飞行，于凌晨2时56分（台湾时间下午2时56分）降落在佛罗里达州巴拿马市（Panama City）外海的墨西哥湾（Gulf of Mexico）海面。

大约半小时后，回收船Go Navigator上的团队就收回太空舱，将它吊上甲板。

这是继1968年12月27日阿波罗8号（Apollo 8）人员返抵太平洋（Pacific Ocean）之后，NASA第一次实施夜间海上降落。

太空船指挥官霍普金斯（Michael Hopkins）是舱口打开后第一个现身的人，他踏上甲板后小小舞动一番。很快地NASA太空人葛洛佛（Victor Glover）也离开太空舱。

霍普金斯在NASA一段推文中表示：「我们想代表Crew-1任务成员与我们的家属向您们致谢…当人们团结起来，就能完成了不得的事。你们都是改变世界的人。恭喜。回来真好。」

太空舱内另外两人为NASA太空人华克（Shannon Walker）和日籍太空人野口聪一。

NASA新任署长尼尔森（Bill Nelson）表示欢迎4人回家，同时恭喜NASA和SpaceX团队，赞扬他们努力确保太空人安全且成功降落海面。

尼尔森说：「我们又为美国以及我们的商业与国际伙伴，完成一项令人难以置信的太空飞行。安全又可靠地往来国际太空站，正是NASA启动商业载人计画（commercial crew program）时的愿景。」

© 2021 AFP