SpaceX旅客准备上太空 3天旅程即将展开

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（法新社佛州甘乃迪太空中心14日电） 美国太空探索科技公司（SpaceX）首批太空旅客准备出发展开为期3天的旅程，天气看来相当配合，乘客们则是平静中难掩兴奋，个个跃跃欲试。

在记者会上被问到心情如何时，电商公司Shift4 Payments美籍创办人兼执行长艾萨克曼（Jared Isaacman）表示：「不会紧张，而是很兴奋可以出发！」

在他身后，竖立着巨大的猎鹰9号火箭（Falcon 9），这枚火箭将把4名全平民组员送上太空，展开Inspiration4任务。

另一名旅客，29岁的抗癌年轻女斗士、医师助理亚希诺（Hayley Arceneaux）说：「如果会觉得紧张，也是那种好的紧张，我很期待明天能来到这里。」

42岁的空军退役军人森布罗斯基（Chris Sembroski）甚至把这场不同凡响的旅程比作「露营车」之旅。

森布罗斯基的比喻虽不中亦不远矣：SpaceX天龙号太空船（Crew Dragon）太空舱的内部，只能提供每名乘客狭窄的8乘4公尺空间。森布罗斯基还开玩笑地说：「只要把自己包进（睡袋）里面，半夜就不会乱飘，撞到别人。」

组员们都说相处得不错，尽管约6个月前他们开始为任务进行训练，才第一次见到彼此。

将成为第一位非裔美国女性太空飞行员的51岁地球科学家普罗克特（Sian Proctor）说：「宣布之后...每天都是我生命中最棒的一天，而且只会越来越棒。」她还分享同组组员与前第一夫人蜜雪儿（Michelle Obama）通电话闲聊的趣事，「我们聊得非常开心，这会成为我后半生的回忆」。

火箭发射窗口将出现在明晚8时2分（台北时间16日上午8时0分），SpaceX主管利德（Benji Reed）说：「现在看起来天气会不错。」

© 2021 AFP