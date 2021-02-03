SpaceX火箭垂直降落测试失败 爆炸化为火球

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（法新社华盛顿2日电） 美国太空探索科技公司（SpaceX）盼望有朝一日用来将人类送上火星的火箭，其原型今天在德州完成试飞后，在尝试垂直降落时爆炸化为火球。

这是SpaceX重型运载火箭「星舰」（Starship）继上一个原型于去年12月降落爆炸后，第2次发生这种事故。

SpaceX首席整合工程师印斯布拉克（John Insprucker）在网路转播中说：「我们进行了另一场很棒的试飞，只是必须多花点心力在降落方面。」

SpaceX创办人马斯克（Elon Musk）今天反常地没有在社群媒体发声，他昨晚宣布他要「暂离推特（Twitter）一阵子」。

这枚不锈钢星舰「序号9」（Serial Number 9, SN9）火箭，不到一天前甫获美国联邦航空总署（FAA）批准在德州波卡契卡（Boca Chica）发射升空。

火箭在当地时间下午约2时35分顺利起飞，在抵达10公里高度时逐渐熄掉发动机，接着在水平「机腹着陆」位置执行一系列测试动作。

但当火箭试图导回垂直位置、准备降落，开始出现问题。转播画面显示，火箭速度太快且角度不对。

火箭轰然一声坠地，随即爆炸化为亮橘色的火焰与尘雾，所幸火势没有扩散。

SpaceX架设在附近发射台的星舰「序号10」（SN10 ）火箭原型看来并没有受损。

印斯布拉克正面看待这次降落失败事件。他说，这次飞行展示SpaceX「有能力将发动机转换为着陆燃料槽」，除此之外，「火箭以亚音速重返大气层的过程，一如我们去年12月所见的一样又棒又稳定，因此我们取得许多关于襟翼控制的有用数据」。

印斯布拉克又说，SpaceX打算在「近期」展开下一次发射行动。

© 2021 AFP