SpaceX火箭完成任务后漂流太空7年 3月将撞月球

（法新社华盛顿26日电） 专家表示，美国太空探索科技公司（SpaceX）1枚火箭完成任务后遭弃置太空，如今已漂流7年，3月间将有一大块箭体撞上月球。

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太空人葛瑞（Bill Gray）今天告诉法新社，这枚火箭是2015年出动，将美国国家航空暨太空总署（NASA）的深太空气候观察?星（DSCOVR）送进轨道，然后第2节箭体、也就是推进器部分就一直漂浮在所谓的混乱轨道中。

葛瑞计算出这个太空垃圾与月球的新撞击路线，他说，火箭推进器1月以相当近的距离掠过月球，改变了轨道。

1周后葛瑞再次观测到这节箭体，推断出它会在3月4日以9000公里时速撞上月球暗面。

葛瑞请业余天文学家们一同观测，确认了他的结论。确切撞击时间与地点或许会与他的预测略有出入，但大家普遍认为，这节箭体会在当天撞上月球。

身为「冥王星计画」（Project Pluto）成员的葛瑞告诉法新社：「我观测这种垃圾大概15年了，这是我们第一次看到非预期的月球撞击事件。」

「冥王星计画」提供软体，供太空总署资助的太空观测计画用以计算小行星等天体的轨道。

天文学家麦道威（Jonathan McDowell）告诉法新社，过去可能也有类似撞击但没被人注意到，「60、70、80年代我们把至少50个物体弃置在深地球轨道，而未加以追踪」。

SpaceX这枚火箭的箭体撞击月球时，地球无法即时观测，但撞击会留下坑洞，科学家可透过太空船与卫星进行观测，以更加了解月球的地质结构。

© 2022 AFP