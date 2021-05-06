SpaceX火箭第5度测试 成功落地德州

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（法新社华盛顿5日电） 直播画面显示，太空探索科技公司（SpaceX）的「星舰」（Starship）载人火箭原型今天成功降落美国德州基地。这是「星舰」的第5度测试，先前4次都以爆炸作结。

这次「星舰」成功落地，意味着太空探索科技公司执行长马斯克（Elon Musk）的巨大胜利。

马斯克推文说：「星舰一如计画落地！」

但这支50公尺高的火箭降落过程还不算完美，落地后，基座起了一簇火焰，不过很快就被扑灭。

太空探索科技公司的网路直播员印斯布拉克（John Insprucker）解释，火箭使用甲烷燃料，所以起火并不是特别不寻常的事，工程师也还在研究设计问题。

这支编号为SN15的火箭稍早于德州时间下午约5时25分，从德州南部的波卡契卡（Boca Chica）基地升空，达到约10公里高度，并完成一系列飞行演练。

美国国家航空暨太空总署（NASA）已宣布要在未来的人类重返月球计画中，采用「星舰」系列作为登月舱，因此在今天的测试中，太空探索科技公司肩负必须成功的压力。

NASA上月宣布与太空探索科技公司签下29亿美元（新台币810亿元）合约，目前暂时中止，因为两家未获选的企业对NASA的决定提出了抗议，分别是企业家贝佐斯（Jeff Bezos）的蓝源公司（Blue Origin），以及应用科学与资讯科技公司Dynetics。

© 2021 AFP