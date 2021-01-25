SpaceX火箭载运卫星缔造新纪录

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（法新社迈阿密24日电） 太空探索科技公司（SpaceX）表示，他们今天使用猎鹰9号火箭（Falcon 9）运载数量破纪录的人造卫星升空。

在因天候不佳延迟24小时发射后，火箭成功于格林威治时间（GMT）15时（台湾时间24日晚间11时）从佛罗里达州卡纳维尔角（Cape Canaveral）升空。

SpaceX的制造主管特兰（Andy Tran）在一段火箭发射影片里提及，猎鹰9号装载133颗商用和政府「卫星」，另有10颗SpaceX自家的卫星。

特兰说：「这刷新单一任务运载最多卫星纪录。」

SpaceX使用猎鹰9号火箭执行「共乘」（Rideshare ）计画，供其他企业及各国政府透过付款给这间马斯克（Elon Musk）旗下的公司，帮忙将卫星送上太空。

SpaceX在一连串的推文中表示，全部143颗卫星已全数进入轨道。

SpaceX致力发送数千颗小型卫星到邻近地球的太空，以组建名为「星链」（Starlink）的全球宽频系统。

科学家对地球附近已被塞入为数不少的人造卫星表达担忧。SpaceX说，他们将卫星设计成几年内就能于落入大气层时烧毁的形式。

© 2021 AFP