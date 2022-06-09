Spotify放眼2030 盼用户破10亿大关

（法新社纽约9日电） 影音串流平台Spotify今天表示，公司目标放在2030年以前平台用户达10亿，以及年营收10年内达1000亿美元。

广告 继续浏览后续

Spotify共同创办人、同时也是公司执行长的艾克（Daniel Ek）在纽约举行的投资者日活动上表示：「这个野心勃勃的目标要达成，一部分要凭藉Spotify的Podcast和有声书产品组合的扩张，同时将平台打造成内容创作者的一站式商店。」

艾克表示：「身为世界创作者平台，我们将提供基础设施和资源，让5000万艺术家、创作者扩大和管理本身的事业，从作品中赚钱，并且有效的宣传。」

总部设于瑞典，在纽约挂牌的Spotify，2021年营收为96亿欧元（109亿美元），意味着年营收必须成长近10倍，才能达到艾克今天设定的目标。

Spotify在截至2022年第一季止，用户人数达4亿2200万，成为被造访最频繁的影音平台。

Spotify近几季毛利率盘旋在26%附近。艾克表示，他的目标是在10年内达到40%。

Spotify也希望营业利益率可以达到20%，这个数字意味着公司有明显获利，但公司目前并非如此。

目前遍及世界183个国家和地区的Spotify营业利益率在正负之间摆荡。

Spotify已投资超过10亿美元收购知名的Podcast主持人，以及打造一个全面整合性的Podcast平台，从产品一直到广告管理，立志成为业内的佼佼者。

Spotify去年也买下一家大型的有声书出版经销商Findaway。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2022 AFP