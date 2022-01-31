Spotify祭新措施 打击不实抗疫资讯

（法新社斯德哥尔摩30日电） 音乐串流服务龙头Spotify陷入散播疫苗假讯息争议，引来各方挞伐抵制。Spotify今天宣布，将开始引导讨论COVID-19的Podcast听众了解更多疫情相关资讯。

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全球疫情未歇，对疫苗的质疑声浪此起彼落，加拿大老牌摇滚传奇歌手尼尔杨（Neil Young）日前痛批Spotify沦为散布疫情不实讯息及阴谋论的平台。尼尔杨先前发表公开信表示，每集有1100万听众收听乔罗根（Joe Rogan）在Spotify上的Podcast，乔罗根却散布有关疫苗的假消息，这可能导致他人死亡，他不想与乔罗根一同出现在Spotify，因此要求Spotify将自己的音乐下架。

医疗专家也呼吁Spotify建立防制假讯息政策，阻止乔罗根再三传播有关COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的不实资讯。

54岁的乔罗根不鼓励年轻人接种疫苗，并提倡在药品仿单标示外使用抗寄生虫药物伊维菌素（Ivermectin）来治疗COVID-19。

萨塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利与梅根也对Spotify充斥假消息表示忧心，但重申他们会继续使用这个平台来发布讯息。

Spotify执行长艾克（Daniel Ek）在声明中说：「我们正在努力为所有探讨COVID-19的Podcast节目增添内容谘询。」

艾克说，这将引导听众前往Spotify的「COVID-19中心」（COVID-19 Hub），听众很容易就能利用相关资源，了解以统计数据为依据的事实，获取全球科学家、医师、学者和公共卫生当局共享的最新消息，还有可信的消息来源连结。

他还说，未来几天将推出「打击不实消息的新措施」。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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