Take-Two收购农场乡村开发商Zynga 出价127亿美元

（法新社纽约10日电） 侠盗猎车手（Grand Theft Auto）电玩开发商Take-Two今天表示，将以127亿美元，买下手机游戏「农场乡村」（FarmVille）开发商Zynga，以扩大手游市场版图。

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这宗交易将创下电玩产业最大合并案，一旦双方合并将创造一家市值近300亿美元的电玩大厂，版图横跨电玩主机、个人电脑和行动装置等，就在手游人口日益攀升之际。

在这宗交易中，Take-Two提出以相当于每股9.86美元的价格收购Zynga，较Zynga的7日收盘价溢价64%。涵盖债务，这起交易金额达127亿美元。

Take-Two宣布这宗交易的时间点，就在该公司计画推出更多旗下游戏手机版，当中包括碧血狂杀（Red Dead Redemption）和NBA2K。

Take-Two这宗交易的目的也希望能扩大在美国和西欧等核心市场以外的成长。Take-Two表示，Zynga的游戏玩家遍布超过175个国家。

总部设于纽约的Take-Two上一会计年度营收达34亿美元，员工近5100人；Zynga总部则位于洛杉矶，营收达20亿美元，员工约3000人。

© 2022 AFP