Theranos创办人出庭驳诈骗 辩研究人员看好技术

（法新社圣荷西22日电） 美国前生技业明星霍姆斯诈骗案续开庭，她在庭上说，研究人员给她的回馈意见，使她对自家公司Theranos的滴血验病技术深信不疑，正面回击检方称她隐瞒技术缺失来诈财的指控。

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霍姆斯（Elizabeth Holmes）创办的矽谷公司Theranos一度炙手可热，但在其检验仪器未能带来保证的效果后，公司倒闭，霍姆斯也被控诈骗投资人。若罪名成立，她可能入狱服刑。

霍姆斯今天在加州圣荷西法院答辩时，援引研究人员提供的回馈意见为例，说Theranos的技术充满希望。她表示：「我得到的重点是，我们这个系统达到了设计的目标。」

霍姆斯描述Theranos如何研发出一台桌上型机器，使用机器人技术、软体和感测器就能对小量血液样本进行医疗检测，所需血量只须扎指头即足够。她并将收到的正面回馈电邮提作证物。

霍姆斯告诉陪审团，就她了解，研发中的Theranos机器系列4「可进行各种血液检测」。

霍姆斯自19日开始出庭答辩，她将自己描绘为一位坚定的创新者，为了追求理想花费积蓄，并从一所精英学校辍学。

2003年时，年仅19岁的霍姆斯创立Theranos，其后并打包票会推出自助验血机器，只需几滴血就能以低廉价格进行各种分析。（译者：郑诗韵/核稿：张正芊）

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