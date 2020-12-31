Tiffany股东点头减价 与LVMH合并联姻终搞定

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（法新社华盛顿30日电） 美国珠宝商蒂芙尼（Tiffany）股东今天压倒性通过，由精品公司路易威登母公司酩悦轩尼诗－路易威登集团（LVMH）并购蒂芙尼。两大奢华精品联姻，数个月的讨价还价终于拍板。

一名发言人告诉法新社，在线上会议中，大约99%的股东都投票赞成这起并购案。

在预定明年1月初拍板合并之前，股东们同意是必要的最后一步。

旗下拥有路易威登（Louis Vuitton）、迪奥（Dior）和酩悦香槟（Moet & Chandon）等奢华品牌的LVMH，在2019年底宣布计划收购蒂芙尼及其经典的知更鸟蛋蓝颜色（Robin egg blue）礼盒包装。

不过，今年9月LVMH称蒂芙尼董事会的一连串糟糕决定，因此放弃议价不想买蒂芙尼了。

为避免交易告吹，蒂芙尼同意以较低价格卖出，LVMH才在10月言归于好重回谈判桌。

蒂芙尼每股价格降低3.5美元至131.5美元，让交易总值由原先议价162亿美元减至158亿美元。

LVMH先前已获美国并购主管单位的授权。

蒂芙尼将从纽约证券交易所（NYSE）下市，但LVMH尚未说明要计划如何对这家珠宝公司进行转型；蒂芙尼近年来一直和Y世代消费者所偏好的品牌辛苦竞争。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP