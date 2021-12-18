TikTok传将发生校园枪击案 美FBI称无可信威胁

（法新社华盛顿17日电） 短影音平台TikTok出现美国校园可能会爆发枪击案的传闻，美国今天提高警戒严防校园暴力情事，不过联邦调查局（FBI）表示没有发现可信威胁。

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美国一所高中最近才发生枪击案，一些已处于警戒状态的学校向家长发出警讯并加强维安，还有几个学区取消整天课程。

白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）在推特（Twitter）上表示：「社群媒体上流传有校园暴力情事的威胁，白宫与联邦执法机关持续密切关注。」

TikTok表示，据报有影片在讨论接下来将发生校园枪击案，TikTok已在配合执法机关调查，但「没有发现任何可信威胁」。

TikTok说：「地方有关当局、FBI与国土安全部已证实没有可信威胁，因此我们正着手移除危言耸听的警告，这些内容违反TikTok的错误讯息政策。」

TikTok又说：「如果我们确实发现有人在我们的平台宣扬暴力，我们将移除内容并通报执法当局。」

FBI表示已在检视据称的威胁消息，美国国土安全部发推文说，「没有任何情资指出校园面临任何具体、可信的威胁」。

不到3周前，美国才发生最新一起校园枪击案，密西根州牛津高中（Oxford High School）有4名学生命丧枪下，因此学校行政人员无不迅速回应TikTok上的谣言。

华府一所学校今早通知家长：「有消息传出，今天可能会发生校园攻击案。政府与哥伦比亚特区警察清楚此事并密切关注。」

宾州宾斯伯里学区（Pennsbury School District）通知家长，他们「不认为枪击威胁可信」，但仍将加派警力进驻。

莎琪说：「今天再度提醒了我们，有多少小孩与家长活在校园枪击或暴力的恐惧之中，这无法令人接受。」

© 2021 AFP