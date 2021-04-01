TikTok同意控管上传内容 巴基斯坦二度解禁

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（法新社巴基斯坦白夏瓦1日电） 巴基斯坦今天解除中国短影音分享应用程式（app）TikTok第二度遭受的封锁令，因对方再度提议控管上传内容。TikTok原本因平台流传「违反伦理道德」内容被禁。

巴基斯坦西北部城市白夏瓦（Peshawar）的一个法院3月命令巴基斯坦电信总局（Pakistan Telecommunication Authority）将TikTok封锁，理由是平台上流传的影片内容违反巴基斯坦高度保守的道德价值。

TikTok在巴基斯坦年轻人间相当流行，尤其在乡间。巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）的顾问之一曾责怪TikTok促进对年轻女孩的「剥削、物化和性化」。

巴基斯坦电信总局的律师梅苏德（Jahanzeb Mehsud）今天告诉法新社：「TikTok已向我们保证将过滤和管制内容。」

TikTok去年10月在巴基斯坦首度短暂遭禁，当时他们也同意事后会控管上传内容。TikTok今天对这次解禁消息表示欢迎。

巴基斯坦政府对网路、平面媒体和电子媒体的广泛言论审查和控制，长期以来受到言论自由倡议者的批评。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP