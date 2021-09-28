TikTok：全球每月活跃用户突破10亿人

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（法新社纽约27日电） 中国字节跳动（ByteDance）旗下的短影音分享应用程式TikTok今天表示，TikTok每个月的活跃用户达到10亿人，推出短短4年人气大幅成长。

法新社报导，在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发前，TikTok已经广受欢迎；疫情爆发后，封城措施、学校停课、远距通讯的盛行，都让TikTok人气扶摇直上。

TikTok平台用户人数已自上一次2020年7月的通报数字增加了超过3亿以上。

TikTok最初让用户录制15秒短影音，今年7月初把长度延长至3分钟，以吸引更大观众群，并和影音分享平台YouTube一较高下。

YouTube每月活跃用户人数已于2020年达到23亿人，远高于TikTok，但仍于今年7月中旬在全球100多国推出可与TikTok抗衡的短版影片服务Shorts。

如今TikTok寻求将平台流量货币化，欲透过用户增加来想办法开始获利，这部分是TikTok早期迟迟未做的。

TikTok去年加速进入广告市场，并于今年8月底推出新功能，让用户直接向内容创作者购买在平台上所提供的商品。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP