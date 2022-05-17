Uber强化平台服务功能 因应后疫情时代

（法新社旧金山16日电） 交通网络公司优步（Uber）今天表示，公司正在加快脚步发展成为「可去任何地方、可取任何东西」的服务平台。

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随着民众逐渐脱离COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情生活型态之际，Uber开始测试机器人送货等服务功能。

Uber执行长柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）表示，经过两年的疫情生活后，2022年看似会有一番大改变。

「最忙碌的旅游旺季之一等着我们，今年的婚礼场次将破纪录，而气候变迁将是全球对话的核心。」

他表示，Uber公布的整套产品就是想帮助消费者 「去任何地方、取任何东西」。

Uber产品主管尤珍（Jen You，音译 ）告诉法新社说：「如今，我们讨论很多有关旅行及重新连结你所关心的人与地。」

「但广泛来说，我们要成为大家日常生活中一站式商店，在这里有各种产品，无论是旅行、工作、社交方面，甚至为个人跑跑腿。」

Uber正在洛杉矶测试自动送货机器人，替当地商家送货给附近的顾客。

Uber的目标是在2030年以前，达成在北美和欧洲每趟服务都是以电力驱动来完成，自动送货机器人即为其中的一环。

Uber表示，他们还将让用户将Google信箱、行事历及数位助理连结到应用程式中，以启动语音指令或取得行程规划协助。

尤珍表示：「这些就是终极愿景的所有部分，要与消费者日常生活上有更多的接触点。」

© 2022 AFP