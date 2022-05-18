UFO听证 美国防部：过去20年通报件数变多

（法新社华盛顿17日电） 美国国防情报官员今天在半世纪来的首场「不明飞行物」（UFO）听证会表示，过去20年UFO事件通报增加。

广告 继续浏览后续

美国海军情报局副局长布瑞（Scott Bray）在听证会表示，「2000年代初期以来，我们在军方管制训练区、训练场以及其他指定空域所看到的未授权及/或不明飞行物数量，有增无减。」

布瑞说，数量上升原因有二，一是美军致力「消弭通报这类发现及遭遇的污名」，二是科技进步。

但他表示，「任务小组没有找到物质、也没侦测到射气足以显示这有任何地球以外的源头」。

布瑞也没把话说死，「我们并不去假设这到底是什么，或不是什么。」

2021年6月，美国情报单位在外界期盼已久的报告中已宣称，没有证据显示空中出现外星人，但承认多达数十件美军飞行员通报的异象无法解释。

有些或许是无人机或鸟类在美军雷达系统造成的混淆，有些则可能出自于诸如中国或俄罗斯等其他强权在测试军事设备或科技。

美国军方和情报单位的主要关注，在于厘清这些空中现象是否与不利美国的威胁有关。

主持这场听证会的民主党籍印第安纳州联邦众议员卡森（Andre Carson）说：「不明空中现象有可能是国安威胁，有必要以国安威胁视之。」

© 2022 AFP