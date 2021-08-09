UN气候变迁报告出炉 欧美呼吁立刻行动

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（法新社巴黎9日电） 联合国机构「政府间气候变迁问题小组」（IPCC）今天公布报告，显示全球气温上升速度快过预期，欧洲各国官员纷纷呼吁全球携手，立刻采取行动，共同对抗气候变迁。

「政府间气候变迁问题小组」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）在报告中表示，「巴黎协定」 （Paris Agreement）设定目标，要使全球升温限制在摄氏1.5度以内，但这项目标大约在2030年左右就会被打破，比「政府间气候变迁问题小组」在3年前推估的要快上10年。

德国环境部长舒尔兹（Svenja Schulze）随后表示，这份报告显示，拯救地球的时间正在流逝，呼吁国际社群合力对抗气候变迁。

他表示：「报告清楚点明，当今的我们无法逃避许多气候变迁造成的后果，我们只能尽可能准备并适应它们。」意指7月侵袭德国的致命洪水，就是全球暖化导致的结果。

欧盟气候政策主席提孟思（Frans Timmermans）在推特发文表示，目前仍有时间阻止「失控的气候变迁」，但全世界必须实施零碳排政策。

他说：「现在阻止浪潮，预防失控的气候变迁还不晚，但我们现在必须果断行动，齐心合力。」

他强调欧盟正在推动上月揭晓的气候计画，目标是摆脱对化石燃料的依赖，在2050年前达到净零碳排目标。

提孟思推文说：「但这是一场全球危机：要守住摄氏1.5度升温目标，需要全世界净零碳排，并更快制定相关政策，以达成目标。」

他表示：「全世界必须在COP26（联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议）喊出『够了！』。」COP26将在今年11月召开。

他表示：「这份气候报告显示出必须立刻采取行动，对抗气候危机的急迫性。」

即将主办COP26的英国表示，报告称摄氏1.5度升温目标将在2030年左右被打破，这是一项「很严重的警告…显示人类活动正在以令人震惊的速度损害这颗星球。」

英国首相强生（Boris Johnson）表示，这份报告「发人深省」，并呼吁全球尽快采取行动，因为「很显然接下来的10年是拯救地球未来的关键时刻」。

他表示：「在11月于格拉斯哥召开关键的COP26会议之前，我希望今天的报告会是一记提醒全世界必须立刻采取行动的警钟。」

他也表示英国正在「领先众人，过去20年间，英国是20国集团（G20）国家当中减碳速度最快的国家」。

美国总统拜登的气候变迁特使凯瑞（John Kerry）则表示：「IPCC的报告内容很直白，气候变迁带来的影响从极端高温、野火、暴雨到洪水，都只会持续强化，除非我们替自己和下一代选择另一条道路。」

他表示：「全世界现在需要的是实际行动。所有主要经济体在这关键的10年必须承诺采取积极行动，对抗气候变迁。」

© 2021 AFP