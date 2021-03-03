UN特使：缅军镇压酿38死 政变后「最血腥」的一天

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（法新社仰光3日电） 缅甸维安部队今天对抗议者开火，联合国缅甸事务特使柏其纳（Christine Schraner Burgener）表示共有38人丧生，是缅甸军方上月发动政变后「最血腥」的一天。

缅甸军方2月1日推翻文人领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）政府并拘禁她，终结缅甸十年来的民主实验。随后缅甸社会持续动荡，每天都有大型抗议。

目前各国正加强施压力道，西方强权一再对缅甸将领祭出制裁，英国也要求于5日召开联合国安全理事会会议。然而军政府忽视全球谴责，反而以更大的力道回应人民抗争。

联合国缅甸事务特使柏其纳今天告诉记者：「光是今天就有38人死亡。」

她还说，自军方接管政府以来，死亡人数已超过50 人，还有更多人受伤。

柏其纳指出：「今天是发生政变以来最血腥的一天。」但她未提供各地死亡人数等进一步细节。

柏其纳要求联合国对缅甸军事将领采取「非常强硬的措施」，还说自己与军方沟通时，军方并不理会制裁威胁。

法新社稍早记录到缅甸各地今天至少17死，其中萨加因（Sagaing）的蒙育瓦镇（Monywa）至少7死。

© 2021 AFP