UN秘书长示警 全球数千万人恐死于饥荒

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（法新社纽约联合国总部11日电） 联合国秘书长古特瑞斯今天表示，全球数千万人有死于饥饿的风险，而且2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情和气候变迁正加剧这项威胁。

古特瑞斯（Antonio Guterres）在联合国安全理事会（Security Council）一场讨论粮食与安全关联性的会议上说：「若不立即行动，数千万人将濒临极度饥饿与死亡边缘。」

古特瑞斯表示，逾30个国家的3000多万人距离饥荒「只差一步」。

他还说：「气候冲击和2019冠状病毒疾病大流行正在火上加油。我有一项简洁的讯息：不喂饱人民，就会助长冲突。」

他表示，2020年底有超过8800万人因冲突和不稳定而严重挨饿，人数在1年内提升2成，而且2021年这项趋势更加恶化。

高风险区域包括非洲沙赫尔地区（Sahel）、非洲之角（Horn of Africa）、南苏丹、叶门、阿富汗等。

美国驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）也提到1993年她在乌干达如何目睹一名两岁孩童死于饥饿。

她说：「我们没理由不让这些有殷切需求的人取得资源。」

「今天世界上的饥荒是人为造成的。如果这是因我们而起，代表我们也应该加以阻止。」

© 2021 AFP