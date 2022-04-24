UN秘书长访土耳其后将转往莫斯科与基辅

（法新社纽约23日电） 联合国今天发出声明说，秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）25日将访问身为俄乌停战重要斡旋者的土耳其，之后再前往俄罗斯与乌克兰。

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联合国今晚表示：「秘书长4月25日将造访土耳其安卡拉，由土国总统艾尔段（Tayyip Erdogan）接见。」

之后古特瑞斯会在26日前往莫斯科与俄国总统蒲亭会面，28日转往基辅，试图居中斡旋，让俄国停止入侵乌克兰。俄国2月24日攻打乌克兰以来已造成数千人丧命，1000多万乌克兰人逃离家园。

在俄乌战争进入第3个月之际，双方持续在乌克兰东部地区激战，还有大批民众与乌克兰士兵受困在南部港市马立波（Mariupol）。

但古特瑞斯先前往莫斯科再转往基辅访问的决定，今天遭到乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）批评。

泽伦斯基说：「这样的顺序没有正义，也没有逻辑可言。仗是在乌克兰打，莫斯科街头没有尸体，先来乌克兰探视人们以及查看占领造成的影响才合乎逻辑。」

土耳其一直居中协商试着让战争落幕，不仅在伊斯坦堡主持了俄乌谈判人员的会面，也在安塔利亚（Antalya）主办俄乌外交部长高峰会。

安卡拉正试图安排蒲亭与泽伦斯基在伊斯坦堡会面，但土国官员坦承，举办这类会谈目前机会渺茫。

© 2022 AFP