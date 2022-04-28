UN秘书长访问乌克兰期间 俄空袭基辅酿至少3伤

（法新社基辅28日电） 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）正在访问乌克兰首都基辅（Kyiv），但基辅市长与法新社记者表示，俄罗斯今天晚间发动空袭，对基辅进行4月中旬过后第一场轰炸。

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遇袭地点为基辅西部市区，古特瑞斯身边幕僚已传讯息给记者，证实他们很安全。

但联合国人道事务协调厅发言人阿布瑞乌（Saviano Abreu）说，古特瑞斯及其团队都被空袭位置距离这么近吓到。

阿布瑞乌表示：「这里是战区，但（空袭）发生地点离我们很近，让人震惊。」他未说明团队与遇袭地点的确切距离。

基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）贴文表示，「舍甫琴科区（Shevchenkovsky）被击中两次」，有3人被送往医院。

法新社记者目睹黑烟冲上天际，舍甫琴科区一栋建筑物起火，现场集结大批警力和救难人员。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）推文：「飞弹在古特瑞斯正式访问期间击中基辅市区。…日前他才坐在克里姆林宫的长桌旁，今天他头上就发生爆炸。」

波多利雅科指的是古特瑞斯几天前造访莫斯科（Moscow）与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）会面。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）推文：「藉由这种令人发指的野蛮行径，俄国再度展现出它对乌克兰、欧洲和全世界抱持何等态度。」

古特瑞斯今天在基辅与泽伦斯基会面后说，联合国正尽全力促成让人员撤离乌克兰南部马立波市（Mariupol）的亚速钢铁厂（Azovstal）。现有许多战士和平民藏身厂内。

古特瑞斯说：「此刻我只能告诉你们，我们正在尽一切所能来实现（撤离）。我不会做出任何可能破坏那种可能性的评论。」

泽伦斯基则说：「如同亚速钢铁厂受困者的许多亲属，我信任且相信秘书长和我们可以获得成功结果。」

古特瑞斯也在两人的联合记者会上说：「我非常坦白地说，（联合国）安全理事会（Security Council）未能用尽力量来避免和结束这场战争。这让人极其失望、挫折且愤怒。」

© 2022 AFP