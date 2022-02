(法新社纽约联合国总部5日电) 联合国表示,秘书长古特瑞斯(Antonio Guterres)今天告诉北京领导人,希望当局允许联合国人权事务高级专员巴舍莱到中国进行「可信的」访问,包括停留新疆。

根据联合国提供的会谈内容,古特瑞斯在北京冬季奥运场边与中国国家主席习近平和外交部长王毅会面时,对两人「表示,期望联合国人权事务高级专员公署(Office of the UN High Commissioner for Human Rights, OHCHR)与中国当局的接触,能促成人权事务高级专员到中国进行可信的访问,包括新疆」。

中国新华社发出的会谈新闻并未提及人权议题。

