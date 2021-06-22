UN：人权状况正经历有生以来最严重倒退

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（法新社日内瓦21日电） 联合国人权首长今天呼吁各方协力采取行动，以助扭转数十年来最严重的全球人权恶化情况；她特别提及中国、俄罗斯、衣索比亚等国局势。

联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）在联合国人权理事会（Human Rights Council）第47届会议开幕时表示：「为扭转我们生平最严重且广泛的人权倒退状况，我们需要改变生活的愿景与一致行动。」

这场线上会议将持续到7月13日，巴舍莱预料会在会上公布众所期待的系统性种族歧视报告，以及针对缅甸、白俄罗斯、衣索比亚泰格瑞省（Tigray）的决议草案。

巴舍莱在开幕致词时表示，泰格瑞省遭战争蹂躏，约35万人饱受饥荒威胁、人权严重遭侵害的汇报让她深感不安。她提及「法外处决、蛮横逮捕与拘留、针对孩童与成人的性暴力」，还说她握有「可信报告」指出厄利垂亚军人仍在这个区域作战。

巴舍莱表示，衣索比亚其他地区还看到「让人忧心的种族与部族致命暴力与流离失所事件」。

她呼吁国家对话，「军队持续部署不是持久解决方案」。

巴舍莱也哀叹莫三比克最近遭到圣战士暴力侵袭的状况，她说，当地粮食不安全日益增加，「包括36万4000名孩童在内，有近80万人」被迫离开家园。

© 2021 AFP