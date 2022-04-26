UN：人类活动导致愈多灾难发生 忽视恐陷入自我毁灭漩涡

（法新社日内瓦25日电） 联合国发布报告指出，人类活动正在导致愈来愈多灾难发生，忽视我们面临的巨大风险，「正在让人类陷入自我毁灭的漩涡」。

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联合国减少灾害风险办公室（UN Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR）在全球评估报告中表示，过去20年来，全球每年发生350至500起中大型灾难，预料这类事件未来将更加频繁上演，到2030年前，全球每年可能发生多达560起灾难，或每天1.5起，其中许多与天气有关，例如火灾和洪水，还有流行病或化学事故等危机，使数以百万计人生活于危险之中。

报告说，气候变迁正在导致更多极端天气事件，未来料将更加频繁地发生干旱、极端气温和毁灭性洪灾，而人类做出的决定过于狭隘，对潜在灾害的风险过于乐观，导致灾难发生时措手不及。

报告还说，较容易发生自然灾害的地区人口不断增长，加剧了灾害带来的冲击。

联合国常务副秘书长穆罕默德（Amina J. Mohammed）在纽约联合国总部发布这份报告时说：「这个世界必须付出更多努力，将灾害风险纳入我们的生活、建设和投资。」

穆罕默德在声明中警告说，忽视我们面临的巨大风险，「正在让人类陷入自我毁灭的漩涡」，我们必须将集体的自满情绪化为行动。

报告说，这些灾害对开发中国家的影响尤为严重，这些国家平均每年损失1%的国内生产毛额（GDP），已开发国家则损失0.1至0.3%。

亚太地区蒙受的损失最为严重，平均每年因灾害损失1.6%的GDP。

开发中国家的保险往往也不足。自1980年来，只有40%的灾害相关损失获得保险；报告指出，开发中国家的保险覆盖率有时趋近于零。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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