UN：近390万人逃离乌克兰 约9成为妇孺

（法新社日内瓦28日电） 联合国（UN）数据今天显示，自俄罗斯军队1个月前入侵乌克兰以来，已有近390万人逃离乌克兰，不过人潮移出速度持续放缓。

广告 继续浏览后续

联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）指出，已逃出国境的乌克兰人达386万2797人，比昨日数据多出4万1748人，其中约9成是女性和孩童。

离境者中有220万人逃到邻国波兰，逾50万人入境罗马尼亚，近30万人则是进入俄国。

波兰是欧洲联盟（EU）国家，在难民危机爆发前，就有约150万乌克兰人寓居波兰。

据信目前已有超过1000万人逃离在乌克兰的家园，相当于2月24日俄军入侵前乌克兰政府控制区域内逾1/4的人口。而在这1000多万人中，近650万人是在国内流离失所。

乌克兰人民出逃是二战过后欧洲最严重的难民危机。

联合国儿童基金会（UNICEF）24日表示，被迫离开家园的乌克兰孩童多达430万人，而乌克兰估计约有750万孩童，等于一半以上的孩童被迫离家；其中约150万孩童变成难民，另外250万人则是在被战火蹂躏的乌克兰境内流离失所。

不过，虽然乌克兰居住条件恶化，每日离境人数已减至低于10万人，近几天甚至少于5万人。

上述数据不包括离开乌克兰返乡的邻国公民。

© 2022 AFP