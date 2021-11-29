UN：2021全球旅游业将因疫情损失2兆美元

（法新社马德里29日电） 联合国旅游部门今天表示，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情将使全球旅游业损失2兆美元收入，而旅游业的复苏「脆弱」且「缓慢」。

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总部在西班牙马德里的联合国世界观光组织（World Tourism Organization）发布这项预测之际，欧洲正与COVID-19感染率激增搏斗，新变异株Omicron也正在全球散布。

根据世界观光组织，今年国际来访旅客人数仍将比2019年疫情爆发前的15亿人低70至75%，和2020年降幅类似。

世界观光组织指出，去年全球旅游业营收已因疫情损失2兆美元营收，是在这场卫生危机受创最深的产业之一。这个组织虽未估算观光业明年表现，但其中期展望也不太乐观。

世界观光组织发布的声明说，「尽管最近有所改善，但全球疫苗施打率不均」，加上Delta、Omicron等「COVID-19新病毒株」出现，「恐冲击已然缓慢且脆弱的复苏」。

世界观光组织秘书长波洛利卡希维里（Zurab Pololikashvili）告诉法新社，多国近几周推行新的防疫和封城措施，显示「现在状况有多么地难以预测」。

「这是旅游业的历史性危机，但旅游业仍有相当快速的复苏力量。我真的希望2022年会比2021年好很多。」

© 2021 AFP