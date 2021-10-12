UNICEF：近2万儿童为赴美徒步穿越中美洲危险丛林

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（法新社巴拿马市11日电） 联合国儿童基金会（UNICEF）今天表示，今年有近1万9000名儿童穿越哥伦比亚和巴拿马之间危险重重的丛林「达连隘口」（Darien Gap），想要前往美国，创下新纪录。

UNICEF表示，这个数字「几乎是过去5年合计的3倍之多」。

根据报告，将近20%穿越丛林的移民是儿童，其中半数不到5岁。

达连隘口是移民从南美洲前往美国的主要路径之一，但毒贩及人口贩子等武装组织常在这座丛林四处流窜。

UNICEF表示，「徒步穿越达连隘口的移民儿童人数创下新高纪录」，这座丛林「对于尝试抵达北美的移民来说，是最危险的地方之一」。

UNICEF表示：「在这座茂密的热带森林里，带着孩子的移民家庭特别容易遭受暴力，包括性侵、人口贩卖和犯罪团伙的勒索。」

「穿越达连隘口的孩子也有可能染上腹泻、呼吸系统疾病、脱水和其他需要立即照料的疾病。」

此外，野生动物、昆虫及缺乏安全饮水等，又让试图穿越丛林的问题更严重。

2021年，至少已有5名儿童被发现命丧丛林；在没有双亲陪伴下抵达巴拿马的儿童及新生儿则超过150名，比2020年增加近20倍。

UNICEF拉美暨加勒比海区域主任高夫（Jean Gough）说：「每个徒步穿越达连隘口的孩子都是幸存者。我们在现场的团队以前从未看过这么多年幼孩子穿越达连隘口，而且经常没有大人陪伴。」

高夫表示，这个问题必须被视为整个区域的人道危机。

巴拿马移民机关统计，今年至9月为止，已逾9万1000名移民从哥伦比亚穿越这座面积达57万5000公顷的丛林，抵达巴拿马。

踏上这条险路的移民多半是海地人和古巴人，也有一些来自更遥远的非洲或亚洲。

© 2021 AFP